Documentaire

Et si les murs que nous bâtissons en disaient plus sur nos peurs que sur nos ennemis ? Prenant comme point de départ la construction actuelle du mur israélien de sécurité séparant l’Etat hébreu de la Cisjordanie, ce film remonte le fil de l’histoire pour comprendre les raisons qui motivent les hommes à édifier des murs entre eux. Il s’appuie sur de nombreuses images d’archives et des témoignages d’historiens. Construit en plusieurs parties, le documentaire fait le point sur les murs de défense (limes sous l’Empire romain, Grande Muraille de Chine…), sur les murs politiques (Berlin, Corée), sur les murs de ségrégation (Belfast…) et les murs économiques (Mexique/Etats-Unis).

Réalisé par Olivier Galy-Nadal