Conférence

Le Carnaval est une célébration riche en couleurs et en traditions, qui mêle des racines religieuses profondes à des expressions festives laïques. Bien que ses origines soient souvent associées au christianisme, le Carnaval puise en réalité dans des rites bien plus anciens, remontant à des rituels païens où le renouveau et la fertilité étaient célébrés. Avec le temps, cette fête a évolué pour devenir un événement incontournable dans de nombreuses cultures à travers le monde, unissant les gens autour de déguisements, de défilés et de moments de liberté collective.