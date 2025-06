Documentaire

Histoire de l’alimentation : Le besoin d’aliments agréables et la recherche de sensations bizarres ont poussé les humains à des actes étonnants. Pendant des siècles, les épices seront considérés comme de véritables trésors. Grâce à eux, les Romains produisirent les premières recettes de cuisine. Les Arabes les acheminaient à travers les déserts à dos de chameaux et cardaient jalousement le secret de leur provenance. Les trois épices les plus précieux, la noix de muscade, le clou de girofle et la cannelle venaient en fait de Banda, une petite île volcanique d’Indonésie. Au XVème siècle, Banda sera découverte puis pillée par des Européens avides d’épices…..