Conférence

Les Mongols sont surtout célèbres pour leurs conquêtes, pourtant l’impact de leur gouvernance en Eurasie ne peut se résumer à des faits d’armes. Leurs réalisations vont bien au-delà de la guerre et touchent à l’art, aux sciences, aux religions et à la connaissance du monde. Au 13e siècle, ils génèrent un nouvel ordre économique, en partie fondé sur le commerce de longue distance, et instaurent des politiques communes concernant les routes, la diplomatie ou encore les systèmes monétaires et métriques. En prenant pour point de départ plusieurs objets emblématiques de l’exposition Gengis Khan à Nantes, cette conférence retracera la manière avec laquelle les Mongols, en modifiant les circulations entre l’Europe, la Russie, l’Asie centrale, le Proche-Orient et la Chine, réussissent à s’imposer comme la force motrice du développement mondial.