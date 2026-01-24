Connaissez-vous la mélodie de l’hymne national espagnol ? Marieta Frias nous raconte l’histoire mouvementée de cet hymne.
autrice : Marieta Frias
réalisateur : Celsius Pictor
Connaissez-vous la mélodie de l’hymne national espagnol ? Marieta Frias nous raconte l’histoire mouvementée de cet hymne.
autrice : Marieta Frias
réalisateur : Celsius Pictor
Tout au long de l’Histoire, les récits d’aventures ont poussé les peuples à entreprendre des voyages toujours plus audacieux.
Dans ce deuxième volet de nos Cours d’histoire consacrées à la paysannerie de 1789 à nos jours, Fabien Conord...
L’histoire du progrès humain est souvent racontée à travers un prisme occidental, négligeant parfois les racines profondes qui s’étendent...
“Paris n’est pas une ville, c’est un monde” disait Charques Quint. Et quel monde ! Depuis la fondation de...
Niger, Mali, Centrafrique, Burkina Faso… Tel un château de cartes qui s’écroule, le pré-carré français sur le continent africain...
L’une des choses que l’on dit aux enfants, c’est qu’il ne faut pas tricher et qu’il ne faut pas...
Si l’on compare la diversité patronymique occidentale à celle de l’Empire du Milieu, le contraste est saisissant. Alors que...
Héritier direct de la couronne britannique pendant plus de 70 ans, Charles III reste pourtant méconnu. Qui est donc...
Clin d’œil vous emmène faire un petit tour en méditerranée, à la découverte de certains drapeaux.
En septembre 2022, le réalisateur Jean-Luc Godard décédait à l’âge de 91 ans. Très affecté par son grand âge,...
Plongez dans la destinée exceptionnelle de Napoléon Bonaparte, de ses premiers pas à Paris jusqu’à son exil à Sainte-Hélène....
L’emblème de la croix verte est aujourd’hui indissociable des pharmacies dans de nombreux pays, mais peu de gens connaissent...
Franck Ferrand se lance dans une chasse aux fantômes. Fantômes, revenants, zombies et esprits frappeurs sont au sommaire.
Saviez-vous que la bibliothèque Fesch abritait des trésors oubliés ? Quand le mythe des découvertes miraculeuses rejoint la réalité,...
Pendant près de deux millénaires, manger, c’était déjà se soigner. Mais pas comme on l’imagine aujourd’hui. Avant les calories...
La cité de Babylone est née en Mésopotamie il y a près de 5 000 ans. Disparue deux millénaires...
Comment, deux siècles durant, les pouvoirs en place ont fait naître et prospérer le commerce des drogues, envers occulté...
L’histoire mondiale, telle qu’elle est souvent enseignée dans les manuels scolaires occidentaux, a tendance à se concentrer sur une...
Le lit à baldaquin opère un véritable retour en force dans nos chambres. À l’époque, sa structure imposante permettait...
Entre 1424 et 1782, une folie meurtrière s’empare d’une partie de l’Europe. Par dizaine de milliers, des personnes innocentes...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site