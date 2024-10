Documentaire



De Sarajevo à Jérusalem, en passant par le Liban et la Turquie, Musulmans d’Europe et Chrétiens d’Orient nous fait découvrir des populations oubliées ou ignorées, les Musulmans des Balkans et les Chrétiens d’Orient. Ces peuples ont en commun d’avoir vécu sous le joug ottoman pendant plusieurs siècles. Ils ont également subis des déboires et des génocides dont certains ont complètement été occultés.

Dans chacun de ces pays, un personnage nous fait découvrir son drame personnel et celui de son peuple. Ayant trouvé en lui une force de rédemption, d’ouverture à l’autre, il nous raconte le cheminement de son aventure…

Un film de Jacques Debs