Derrière les murs des palais du Rajasthan, les femmes cachent des siècles d’histoire. Le Rajasthan, berceau de rois et de palais sculptés, garde la mémoire d’un monde où les femmes vivaient voilées, recluses derrière les jalis de pierre. Le documentaire remonte le fil de cette tradition : du Zenana des maharajas aux fêtes de Diwali et d’Holi, où la couleur et la musique célèbrent la liberté retrouvée. Des princesses aux femmes des campagnes, des concubines du passé aux étudiantes d’aujourd’hui, “Les Voiles du Rajasthan” révèle la métamorphose d’une société où le voile, jadis symbole d’enfermement, devient aujourd’hui le témoin d’une identité et d’une histoire préservée.
Un documentaire de Bernard Guerrini
© AMP