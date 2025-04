Infographie | 4 infos insolites sur Napoléon

Infographie

Napoléon Bonaparte est une figure incontournable de l’histoire mondiale, souvent entourée de mythes et de légendes. Si vous pensez tout connaître de l’Empereur, détrompez-vous. Derrière l’image du stratège implacable se cachent des anecdotes aussi surprenantes qu’amusantes.

Voici quatre faits insolites qui vous feront voir Napoléon sous un jour inattendu.

Il mesurait plus qu’on ne le croit

Contrairement à la croyance populaire, Napoléon Bonaparte n’était pas particulièrement petit. En réalité, il mesurait environ 1,69 mètre, ce qui était dans la moyenne pour un homme de son époque. La confusion vient d’une différence entre les unités de mesure françaises et anglaises de l’époque. C’est surtout la propagande britannique qui a contribué à forger cette image du « petit caporal ».

Il a failli devenir écrivain romantique

Avant de devenir l’un des plus grands stratèges militaires de l’histoire, Napoléon avait une âme sensible. Il écrivait des poèmes, des nouvelles, et même un roman inachevé. Dans sa jeunesse, il se passionnait pour la littérature et rêvait d’une carrière artistique. Son roman « Clisson et Eugénie », aux accents mélancoliques, révèle une facette méconnue de l’Empereur : celle d’un homme tourmenté par l’amour et la solitude.

Il a été attaqué… par des lapins

Lors d’une chasse organisée pour divertir ses officiers, Napoléon a dû faire face à une situation pour le moins absurde : des centaines de lapins apprivoisés, au lieu de fuir, ont couru vers lui en masse. La raison ? Les organisateurs avaient, par erreur, acheté des lapins de ferme habitués à être nourris par l’homme, croyant organiser une chasse classique. Pris au dépourvu, Napoléon a dû battre en retraite face à une armée de rongeurs affamés.

Il a eu un emploi fictif en Angleterre

Après sa mort, une société britannique de chemins de fer inscrivit ironiquement Napoléon sur sa liste d’employés. Ce poste symbolique, jamais occupé bien sûr, servait à éviter que les salaires non réclamés ne soient imposés. Une manière cocasse pour les Anglais de se moquer de leur ancien ennemi tout en jouant avec les subtilités administratives. Même mort, Napoléon continuait donc à jouer un rôle dans les affaires européennes, parfois là où on ne l’attendait pas.