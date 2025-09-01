Documentaire

Trésors de la Préfecture de Police : archives, objets, photos, du musée Lépine au 36 Quai des Orfèvres, retraçant l’histoire de Ravaillac à Mai 68.

Depuis sa création, la police conserve précieusement documents, preuves et photographies dans divers lieux emblématiques de la capitale. Entre le Musée de la police, les archives sensibles sur l’Occupation ou Mai 68, et les couloirs mythiques du 36 quai des Orfèvres, ces trésors oubliés permettent une plongée unique au cœur de notre histoire judiciaire, d’Alphonse Bertillon à Guy Georges.