Les événements marquants de ce printemps 1968, nous les connaissons parfaitement. Souvent du côté étudiant ou politique, mais plus rarement du côté des forces de l’ordre. À l’aide de documents d’archives obtenus par dérogation sur le délai de prescription légal de 60 ans, mais aussi de témoignages de fonctionnaires exerçant à ce moment de l’Histoire, ce factual documentaire propose une lecture différente de mai 68. Celle de fonctionnaires plongés au coeur d’un tumulte inattendu, violent, organisé.