En Polynésie, un coquillage va changer le destin de tout un pays. Grâce au savoir-faire japonais et au dévouement...
Comment cet émirat tenaillé entre l’Arabie Saoudite et l’Iran a-t-il conquis sa place dans le concert des nations ?...
Depuis plus de quinze siècles – et sous sa forme actuelle depuis 1929 – la cité du Vatican est...
Thomas Jefferson accède à la présidence des États-Unis en 1800, peu de temps après des années de révolution et...
Ce docu-fiction sur Vienne, cité sainte et maudite, fait revivre avec éclat les grandes heures de notre histoire :...
Stages de survie en pleine nature, entraînements aux sports de combat, formations au maniement d’armes… Depuis plus d’une décennie,...
Co-auteurs d’une « Histoire populaire de la Bretagne » (éditions PUR), Alain Croix, Thierry Guidet, Gwenaël Guillaume et Didier Guyvarc’h expliquent...
C’est l’histoire d’une région française dont la renommée dépasse les frontières nationales. C’est l’histoire d’un peuple venu d’ailleurs, d’une...
Du Moyen Âge aux révoltes populaires qui agitent aujourd’hui la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni, une passionnante histoire comparée...
La cité de Babylone est née en Mésopotamie il y a près de 5 000 ans. Disparue deux millénaires...
A l’occasion des XVème Jeux du Pacifique qui auront lieu en Papouasie Nouvelle Guinée du 4 au 18 juillet,...
De Louis XIV à l’aube du XXe siècle, l’épopée galopante du cheval, animal intimement associé à l’exercice du pouvoir...
Les Windsor, la famille royale britannique, entretiennent une relation complexe et parfois tendue avec les médias. La monarchie britannique,...
Depuis l’époque précolombienne jusqu’à la conquête espagnole en 1521, le Mexique a été le berceau de civilisations en avance...
Sous ses tours de verre, New York cache une histoire faite d’ordures, de corruption et d’ingéniosité. New York a...
Franck Ferrand nous entraîne dans la saga des Rothschild. Grande famille, mondialement mythique, à laquelle Tristan Gaston-Breton vint de...
Dans le débat public, les références aux années 1930 et à la crise de 1938 sont omniprésentes. On parle...
En avril 2024, nous fêtions les 80 ans du droit de vote des Françaises. Le 21 avril 1944, la...
Écrivain français, ancien professeur de philosophie et ancien ministre de la Jeunesse, de l’Éducation Nationale et de la Recherche,...
Ils ont pour nom Vergennes et Pitt, Talleyrand et Metternich, Molotov ou Kissinger… Dès l’époque moderne, ces hommes d’élite...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site