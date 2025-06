Documentaire

La peste a décimé l’Europe, bouleversant l’ordre social. En Amérique, les maladies importées après 1492 ont provoqué une extinction massive des populations indigènes. De simples agents pathogènes ont parfois plus influencé l’histoire que les humains eux-mêmes. Que nous réserve la prochaine pandémie, et saurons-nous mieux y faire face ?

La grande peste du Moyen Âge est souvent considérée comme la pire épidémie de tous les temps. Mais comment le mesurer ? Au XIVe siècle, la « mort noire » décime plus de la moitié de la population européenne, ébranlant profondément l’ordre féodal médiéval et posant les bases de la Réforme et du capitalisme moderne. En 1492, Christophe Colomb importe en Amérique quantité d’agents pathogènes mortels pour les habitants non immunisés du Nouveau Monde. En quelques décennies, jusqu’à 90 % de la population indigène est emportée – la plus grande catastrophe démographique de l’histoire de l’humanité. Au lendemain de la Grande Guerre, de 1918 à 1920, la grippe espagnole, plus meurtrière encore, tue entre 50 millions et 100 millions de personnes. Dévastateur à la fin du siècle dernier, le sida hisse la santé au rang de cause mondiale et bouscule les préjugés. Quant au virus du Covid-19, en un an, il se propage sur tous les continents, conséquence de l’accélération exponentielle de la mobilité humaine, et met la planète à l’arrêt. Aujourd’hui, le réchauffement climatique contribue aussi à la prolifération de maladies infectieuses portées par les moustiques. Des paramètres qui pourraient précipiter une nouvelle – et peut-être plus grave encore – pandémie.

Empreintes

Comment les maladies infectieuses ont-elles influé sur le destin des civilisations ? Avec l’éclairage d’historiens, d’épidémiologistes ou encore d’un chef indien de la tribu des Taïnos, ce documentaire se penche, au fil d’archives et de séquences animées, sur les plus grandes épidémies mondiales, pour évaluer leurs empreintes et les bouleversements qu’elles ont entraînés sur les sociétés et les structures de pouvoir.

