Londres, 1er mars 1912. Des femmes élégantes sortent calmement d’un immeuble du West End. Dans leurs sacs, des pierres...
Avant la catastrophe – la naissance de la dictature nazie raconte, à travers les pas et les mots de...
Le 27 octobre 1962, l’avion d’Enrico Mattei s’écrase. Disparaît alors « l’Italien le plus puissant depuis Jules César »,...
Paul Doumer, né le 22 mars 1857, est une figure emblématique de la politique française du début du 20e...
L’histoire de l’Occupation et de Vichy est souvent racontée à l’échelle nationale ou depuis les grandes villes. Pourtant, en...
Dans les années vingt, Marseille a vu débarquer près de 100 000 rescapés du génocide arménien. Comment en sont-ils...
Au XXe siècle, un nouveau courant philosophique fait son apparition : la phénoménologie. Fondée par Edmund Husserl, la phénoménologie...
La Résistance ne fut pas une, mais plurielle. De la débâcle à la Libération, des embryons d’organisations à la...
La première partie du documentaire qui balaye la première moitié du XXè siècle (jusqu’en 1945) montre, documents à l’appui,...
En décembre 1979, les troupes soviétiques débarquent en Afghanistan. Pour les pays occidentaux, c’est clairement une « invasion »,...
La Seconde Guerre mondiale, qui coûta la vie de plus de 40 millions de personnes, a duré six ans,...
C’est en 1852, près d’un demi-siècle avant le premier vol des frères Wright, que l’ingénieur Giffard fait voler son...
Tout avait pourtant commencé dans le relatif consensus du succès du festival culturel kanak de Mélanésia 2000 mais les...
Robert Groden est l’un des meilleurs experts concernant l’assassinat du Président John F. Kennedy. Il est un expert mondial...
Arrivée à Paris en 1903, à l’âge de 26 ans, la jeune Margaretha Zelle devient, deux ans plus tard,...
Grand oublié de l’histoire, l’homme d’État Alexandre Millerand a pourtant suivi un impressionnant parcours, qui l’a mené jusqu’à la...
Napoléon Bonaparte est souvent représenté avec une main glissée dans son gilet. Pourquoi ? D’où vient ce geste ?...
Nous sommes le 8 août 1944. Le Québec vit à l’heure d’un monde en folie, la Deuxième Guerre mondiale...
A l’occasion du 73ème anniversaire de la Révolution d’octobre, quelques anciens vétérans se sont retrouvés et racontent leur histoire....
Lorsque vous composez un numéro à l’international, l’ajout du préfixe semble être un automatisme anodin. Pourtant, la répartition des...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site