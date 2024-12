Documentaire

De Louis XIV à l’aube du XXe siècle, l’épopée galopante du cheval, animal intimement associé à l’exercice du pouvoir et à l’apparat, à travers ses innombrables représentations peintes et sculptées.

Figure mythique et universelle, longtemps indispensable au fonctionnement de la société – que ce soit pour le transport, la guerre, l’agriculture ou la chasse –, le cheval demeure l’animal le plus représenté dans les arts. Alliant la fougue à l’élégance, il est aussi un symbole de prestige, de force et de puissance, dont les souverains ont su s’emparer pour asseoir leur pouvoir. Louis XIV, plus que tout autre monarque, lui réserva une place de choix dans son domaine de Versailles, comme en témoigne l’une de ses pièces maîtresses, l’extraordinaire attelage sculpté en plomb doré qui orne la fameuse fontaine d’Apollon. Cavalier émérite, il a fait bâtir les plus grandes écuries jamais réalisées et fondé dès 1680 l’École de Versailles, qui pose les bases de l’équitation de tradition française et l’élève au rang d’art total, inspirant les monarchies de toute l’Europe. Dès lors, les souverains n’ont de cesse d’associer leur image à celle de chevaux – que ce soient les chasses royales de Louis XV qu’immortalise Jean-Baptiste Oudry, ou Napoléon Bonaparte représenté par Jacques-Louis David en chef de guerre, juché sur un pur-sang arabe cabré. Avec l’avènement du romantisme, les artistes comme Géricault ou Delacroix s’intéressent de plus en plus au cheval comme sujet à part entière, délaissant la symbolique du prestige pour se concentrer sur l’intériorité de cet animal, qui perdra une partie de son aura avec l’invention de l’automobile…

Avec pour point de départ les fastueuses cavalcades du Roi-Soleil, ce documentaire retrace une passionnante épopée, avec, entre autres, pour guide Laurent Salomé, directeur du Musée national des châteaux de Versailles et Trianon, et Hélène Delalex, conservatrice et commissaire de l’exposition qui y a été présentée à l’été et l’automne 2024, consacrée à la civilisation équestre en Europe. À travers près de trois siècles de tableaux et de statues équestres, il explore les relations complexes – politiques, symboliques et intimes – qu’entretiennent les figures de pouvoir avec cette « plus noble conquête de l’homme » si admirée, parfois au point d’être représentée comme l’égale de celui qui la chevauche.

Documentaire de Sylvie Faiveley et Nathalie Plicot (France, 2024, 53mn)

