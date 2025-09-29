Plongez au cœur d’une relation sulfureuse entre Nicolas Sarkozy et Mouammar Kadhafi. De la rencontre secrète à Tripoli à la visite controversée du dictateur à Paris, ce documentaire révèle les coulisses d’une alliance politique et diplomatique hors norme. Entre contrats d’armement, libération des infirmières bulgares, ambitions méditerranéennes et accusations de financement occulte, revivez une histoire où l’ombre du « guide » libyen a hanté le quinquennat de l’ancien président français, jusqu’à sa chute.