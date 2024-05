Documentaire

Deuxième volet : en 2015, au mépris de ce qu’il professait jusque-là, Poutine décide d’envoyer des forces russes, notamment aériennes, en Syrie. “Nous sommes contre les ingérences dans les conflits intérieurs et les changements de gouvernement.” Ce credo de la diplomatie russe va longtemps servir à Vladimir Poutine pour défendre ses alliés contre vents et marées. Au début du printemps arabe, Poutine fait obstacle à une intervention de l’ONU en Libye projetant de mettre un terme aux massacres orchestrés par Kadhafi. En Syrie, malgré les pressions, il manifeste son soutien à Bachar el-Assad, prenant exemple sur la Libye, plongée dans le chaos après la chute de son leader. En 2015, au mépris de ce qu’il professait jusque-là et profitant de l’indécision de l’administration Obama, l’autocrate du Kremlin décide d’envoyer des forces russes, notamment aériennes, en Syrie. Il intervient ainsi pour la première fois ouvertement à l’étranger. Ce nouveau test grandeur nature lui confirme que personne ne se risquera à l’affronter directement. Il laisse se déliter notamment son amitié naissante avec le Britannique David Cameron, pourtant pas avare d’efforts pour rapprocher Poutine de l’Occident.

Tractations secrètes

Comment l’Occident a-t-il pu, avec autant de constance, se laisser berner par Vladimir Poutine ? Comment réagir face aux multiples provocations d’un monstre politique, qui déclarait un jour : “Peu importe qui tente de se mettre en travers de notre chemin. Vous n’aurez jamais vu de telles conséquences” ? De l’annexion de la Crimée en 2014 à l’actuelle « opération militaire spéciale » menée en Ukraine, cette série documentaire déroule le récit tendu des errements des Américains et des Européens face à la menace russe. S’appuyant sur les témoignages d’acteurs clés – dont David Cameron, Jose Manuel Barroso, Boris Johnson, Theresa May ou Volodymyr Zelensky ainsi que de nombreux diplomates et conseillers –, la documentariste Norma Percy dévoile les coulisses des grands sommets entre dîners privés, tractations secrètes… et manipulations éhontées. Ce portrait en creux d’un Poutine aussi déroutant qu’effrayant raconte un monde qui vacille sous les coups de boutoir de l’autocrate du Kremlin. Pour François Hollande, la leçon est claire : “Quand on ne punit pas suffisamment fort avant, on est obligé de punir très fort après.”

Série documentaire de Norma Percy (2022, 59mn)

Rediffusion disponible jusqu’au 03/11/2024