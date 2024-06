Documentaire



Le 27 octobre 2005, Zyed et Bouna, deux adolescents de Clichy-sous-Bois, meurent dans un transformateur électrique, où ils se sont cachés, après une tentative d’interpellation policière. Version officielle : ils revenaient d’un chantier, où ils avaient commis un cambriolage. S’ensuivront 21 jours de violences aux quatre coins du territoire, près de 5000 interpellations et des centaines de millions d’euros de dégâts, les plus graves émeutes urbaines de l’histoire de France.

Enquête de Daguerre