Documentaire



Comment Kate est tombée sous le charme de William ? Quand leur amitié a basculé en histoire d’amour ? William, futur roi d’Angleterre et Kate Middleton, simple roturière originaire du Berkshire se rencontrent, tombent amoureux, se marient, deviennent roi et reine et vivent heureux le restant de leur vie : c’est l’une des plus belles histoires d’amour de tous les temps. Depuis la révélation au grand public de leur premier baiser, ils sont sous les projecteurs : suivis par les paparazzis dans le monde entier, des pistes de ski les plus huppées, aux boîtes de nuits les plus branchées de Londres en passant par les restaurants les plus renommés ! Vous découvrirez également la personnalité de Kate prête à tout pour vivre le parfait amour avec l’homme de sa vie. Venez partager les moments les plus glamour de la plus romantique histoire d’amour du 21 ème siècle.