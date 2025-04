Documentaire

C’est l’explosion accidentelle la plus violente dans le monde depuis un siècle. Le 4 août 2020, sur le port de Beyrouth, une déflagration provenant d’un stock de nitrate d’ammonium fait plus de 180 morts et 6 500 blessés. Avec des témoignages et des images inédites, récit d’une onde de choc qui a mis la capitale libanaise à terre. Une enquete BFMTV de Benoît Sarrade, Mélanie Bontems, Baptiste Besson et Elodie Noiret.