Documentaire

Le tsunami du 26 décembre 2004 a été un événement d’une ampleur sans précédent dans l’histoire. Les vagues dévastatrices ont balayé les côtes de nombreux pays de l’océan Indien, causant d’énormes pertes en vies humaines et des destructions massives.

Les communautés côtières ont été complètement dévastées, et les survivants ont été confrontés à des épreuves inimaginables. Les conséquences de cette catastrophe ont été ressenties dans le monde entier, suscitant une solidarité internationale sans précédent.

Cet événement tragique a également mis en évidence l’importance de la préparation aux catastrophes naturelles et l’urgence de développer des systèmes d’alerte précoce plus efficaces pour protéger les populations vulnérables.

