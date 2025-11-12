Documentaire

Le soir de l’attaque contre le Bataclan, Daniel Psenny, alors journaliste au quotidien Le Monde, est l’auteur des seules images diffusées et reprises partout, un témoignage unique sur la folie de cette nuit du 13 novembre 2015 à Paris. Dix ans après, que sont devenus les rescapés que l’on voit sur les images ?Daniel Psenny a mené une longue enquête pour les identifier, il s’est entretenu avec ces femmes et ces hommes. Sept d’entre eux ont accepté de témoigner pour raconter leur histoire cette nuit-là, leurs blessures physiques, leurs traumatismes et comment ils vont aujourd’hui. À visage découvert.Lors de l’attaque , Daniel Psenny habitait un immeuble jouxtant la salle de concert. De sa fenêtre, à la lumière des réverbères, il a filmé par réflexe avec son téléphone portable sans comprendre immédiatement la situation dramatique. Des dizaines de personnes affolées, certaines grièvement blessées, s’enfuient par les sorties de secours de la salle de spectacle pour échapper aux balles. Une fuite désespérée.Lui-même a été grièvement blessé par une balle de Kalachnikov alors qu’il portait secours à un blessé. Ce soir-là, Daniel Psenny a été à la fois observateur, sauveteur, victime puis miraculé. Il a aussi été un journaliste avec ses réflexes.

Ce film, réalisé par Daniel Psenny et Franck Zahler autour de cette vidéo, est aussi un travail de mémoire pour les générations futures, à travers le témoignage de ces hommes et de ces femmes qui ont réagi à une situation extraordinaire dans laquelle leur vie était directement menacée.

En hommage aux victimes, Louis Bertignac, l’ex-guitariste du groupe Téléphone, a accepté de mettre en musique et d’interpréter une chanson inédite écrite par Daniel Psenny, dévoilée pour la première fois dans ce documentaire.