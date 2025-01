Documentaire

La rédaction de France 3 Côte d’Azur vous propose une émission spéciale un an près l’attentat du 14 juillet sur la Promenade des Anglais à Nice. Deux dossiers poignants et exclusifs, font la lumière sur ce qui a endeuillé pour toujours la ville. Après une enquête inédite, vous découvrirez le récit très personnel de Caroline Villani, une des victimes du 14 juillet. Le carnet de route d’une survivante qui tenait à mettre à l’honneur toutes les victimes qui comme elles se battent pour rester debout, et tous les « aidants » (secouristes, médecins, etc.). Caroline Villani était présente sur la Promenade des Anglais le 14 juillet dernier, elle y a perdu 4 membres de sa famille, dont son fils aîné, André. Le second dossier porte sur l’auteur de l’attentat. Une question plane toujours sur l’attentat de Nice un an après : son auteur était-il un sympathisant djihadiste dissimulé ou avait-t-il voulu sublimer son suicide en opération martyre spectaculaire ? Qui était ce Tunisien, chauffeur-livreur de 31 ans, marié et père de 3 enfants ?