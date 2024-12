Documentaire

Le 26 décembre 2004, alors que le monde entier vient à peine de terminer les fêtes de Noël, une catastrophe naturelle sans précédent frappe les pays qui baignent dans le vaste Océan Indien. De nombreux occidentaux ont déserté leur quotidien, pour se ressourcer au soleil, à l’autre bout du monde. On se retrouve en famille, entre amis ou en voyage de noces, pour des moments magiques, dans les plus exotiques destinations. Mais le destin en a voulu autrement. À 7h58 du matin, la terre s’est mise à trembler au large de l’île indonésienne de Sumatra. Magnitude 9,3 sur l’échelle de Richter. Du jamais vu de mémoire d’homme. Un gigantesque mur d’eau commence son parcours meurtrier sur la côte ouest de Sumatra, pour finir aux confins de l’Océan Indien, semant mort et désespoir.Il laissera 200 000 morts sur son passage. Le monde entier prend connaissance presque instantanément de l’ampleur de cette catastrophe. Les caméras amateurs des touristes enregistrent des images en direct, images qui feront le tour du monde. Notre document déroule minute par minute le destin de ces familles qui, à travers leurs films de vacances, nous font vivre leur expérience particulière. Les témoignages sont poignants.Les destins se croisent. Les victimes sont à jamais liées entre elles dans la vie et dans la mort. Nous racontons leurs histoires.Auteur : Patrice Lucchini.