Presque tous les terroristes du 13 novembre étaient Français ou Belges, âgés de 20 à 31 ans. Comment ces jeunes hommes ont-ils pu tuer froidement 130 personnes et faire près de 500 blessés ? Quelles ont été leurs vies et leur parcours ? Pourquoi se sont-ils radicalisés ? Et comment ont-ils organisé ces attentats ?Une certitude, parmi les tueurs, il n’y a pas de profil type. Certains étaient de petits délinquants peu pratiquants, d’autres, à l’inverse, avaient un casier judiciaire vierge et étaient très tournés vers la religion. Nous avons enquêté sur le parcours de cinq d’entre eux : Foued-Mohamed Aggad, l’un des assaillants du Bataclan, Abdel Hamid Abaaoud, l’un des coordinateurs des attentats, Brahim Abdeslam, l’un des tireurs des terrasses parisiennes, son frère Salah Abdeslam, l’un des logiciens de la cellule terroriste et Najim Laachraoui, celui qui a fabriqué les ceintures d’explosif.Pour comprendre comment et pourquoi ces hommes ont basculé, nous avons recueilli le témoignage de ceux qui ont croisé leur route : leurs amis d’enfance, leurs enseignants, leurs anciens collègues, mais aussi leurs proches, dont certains s’expriment pour la première fois. À travers ce film, nous décryptons ainsi de quelle manière s’est opérée leur radicalisation. La plupart de ces jeunes ont croisé la route de recruteurs. Des hommes qui les ont endoctrinés et convaincus de la nécessité d’aller combattre en Syrie, à travers des discours, mais aussi des vidéos de propagande. Enfin, cette enquête montre comment ces terroristes se sont organisés pour préparer ces attaques sanglantes.Réalisateur : Elise Richard