Une goutte de sang, une promesse révolutionnaire, un mensonge à neuf zéros. À 22 ans, Erika Cheung rejoint Theranos, la start-up star de la Silicon Valley censée démocratiser les tests sanguins. Mais très vite, elle découvre des résultats truqués, des pressions internes et un culte du secret orchestré par la magnétique Elizabeth Holmes. Moins d’un an plus tard, elle devient la première à briser l’omerta et fait vaciller tout un empire.

Connaissez-vous l’histoire est un podcast de Binge Audio écrit et raconté par Juliette Livartowski. Autrice : Juliette Livartowski. Réalisation : Paul Bertiaux. Production et édition : Charlotte Baix et Juliette Livartowski. Générique : François Clos et Thibault Lefranc. Identité sonore Binge Audio : Jean-Benoît Dunckel (musique) et Bonnie El Bokeili (voix). Identité graphique : Sébastien Brothier (Upian). Direction des programmes : Joël Ronez.

