Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Le tsunami du 26 décembre 2004 Le tsunami de 2004 dans l’océan Indien a été causé par un séisme. L’abaissement du niveau marin qui l’a...

Podcast Adam Neumann, vendeur de vent Baratineur, charismatique, patron moderne aux faux airs de gourou sauce start-up, Adam Neumann avait tout pour plaire aux investisseurs....

Documentaire Charlie-Hyper Cacher, la vie d’après C’est un procès inédit qui s’ouvre le 2 septembre 2020 à Paris, celui des attentats de janvier 2015. Dix-sept...

Documentaire Vol Malaysia Airlines MH370 : que s’est-il vraiment passé ? C’est un mystère inédit dans l’histoire de l’aviation. Le 9 mars 2014, un Boeing 777 de la Malaysia Airlines...

Documentaire Guerre en Ukraine : les 15 jours qui ont bouleversé l’Europe Jeudi 24 février à l’aube, Vladimir Poutine annonçait une « opération spéciale » et lançait l’invasion de l’Ukraine par...

Documentaire Camilla, la revanche d’une reine Son histoire est celle d’un invraisemblable comeback : Camilla, devenue –depuis le décès d’Elizabeth II- reine consort du Royaume-Uni....

Documentaire La minute de vérite – La tragédie du koursk \r

La minute de vérité revient sur les plus grandes catastrophes historiques. Le 12 août 2000, le Koursk, le plus...

Documentaire Affaire Kerviel & Société Générale, la justice sous influence «Pièces à conviction» revient sur l’affaire Kerviel. Huit ans après la découverte des agissements de l’ancien trader, des questions...

Documentaire 2005: quand les Français ont dit non à l’Europe Le 29 mai 2005, les Français votent à 55% contre le Traité de Constitution européenne. Placés sous les projecteurs,...

Documentaire Mali : les secrets d’une guerre Quand la France entre en guerre. La dernière grosse opération militaire française décidée par François Hollande fut-elle un succès...

Documentaire Panama – Fort De France, autopsie d’un crash Le 16 août 2005, l’avion reliant Panama à Fort-de-France s’écrase dans les montagnes vénézuéliennes. Rapidement, les boîtes noires sont...

Documentaire Je suis Charlie : la marche du 11 janvier 2015 Le 11 janvier 2015, au lendemain des attentats contre Charlie Hebdo et le magasin Hyper Cacher, près de 2...

Documentaire Hissène Habré – Le procès d’un Chef d’État Le 16 septembre 2008 marque un tournant : d’anciens détenus politiques portent plainte contre Hissène Habré, l’ex-président du Tchad,...

Podcast Vol New York-Charlotte : amerrissage miraculeux sur l’Hudson Sur l’aéroport de la Guardia en ce 15 janvier 2009, le temps est clair. Il est 15 heures et...

Documentaire 15 ans de terreur – Partie 1 Les années 2001 à 2011 ont été marquées par Al-Qaïda et Oussama Ben Laden. Mais pour comprendre comment cet...

Documentaire Donetsk – La bataille de l’Ukraine Une saisissante immersion documentaire auprès des sécessionnistes de la République autoproclamée de Donetsk dans la réalité de la guerre...

Documentaire Terre en danger – L’incendie de la Tour de Londres Les catastrophes de la tour Grenfell à Londres en 2017 et de la passerelle piétonne en Floride en 2018...