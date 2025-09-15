Documentaire

Une vingtaine de hauts responsables de tous bords dévoilent les coulisses des pourparlers de paix israélo-palestiniens sous tutelle américaine dont l’enlisement puis l’échec, de 2003 à 2023, ont conduit au scénario du pire.

En 2005, le Premier ministre israélien Ariel Sharon prend tout le monde de court (les « parrains » de Washington, le reste de la communauté internationale et ses propres partisans du Likoud) en décrétant le retrait des colonies et de l’armée israélienne de la bande de Gaza. Suivie par la victoire électorale inattendue du Hamas, qui prend le contrôle de l’enclave et en expulse bientôt les forces du Fatah aux ordres de Mahmoud Abbas, nouveau président de l’Autorité palestinienne, cette décision va s’avérer lourde de conséquences. Elle donne lieu d’abord à d’insolubles rivalités palestiniennes, dont Israël va profiter pour étendre son emprise en Cisjordanie. Tandis que le Hamas est interdit à la table des négociations, puisqu’il prône la lutte armée contre un État hébreu qu’il refuse de reconnaître, le successeur d’Ariel Sharon, Ehud Olmert, fait à l’Autorité palestinienne une proposition réellement susceptible de ramener la paix, mais doit démissionner en raison d’accusations de corruption. Revenu au pouvoir en 2009, le nouveau Premier ministre Benjamin Nétanyahou, forcé par l’administration Obama de rouvrir les négociations en décrétant un gel provisoire de la colonisation en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, oppose une fin de non-recevoir à la revendication palestinienne de contrôler à terme les frontières d’un futur État. C’est la dernière fois qu’avec Mahmoud Abbas ils se rencontrent face à face. Peu après, Benjamin Netanyahou accepte de traiter en sous-main avec le Hamas et de libérer plus d’un millier de prisonniers palestiniens – dont Yahya Sinouar, futur artisan des attaques du 7 octobre 2023 – en échange du soldat otage Gilad Shalit… Une décennie retracée en archives, et surtout grâce aux récits des anciennes secrétaires d’État américaines Condoleezza Rice et Hillary Clinton, d’Ehud Olmert, du conseiller d’Ariel Sharon Dov Weissglas, de hauts responsables palestiniens, dont le chef de cabinet du président Abbas, Rafiq Husseini. Les dirigeants du Hamas Khaled Meshal et Ismaël Haniyeh livrent eux aussi des témoignages exceptionnels. Un mois seulement après avoir accordé cet entretien, le second a été assassiné à Téhéran à l’été 2024 lors d’une attaque ciblée israélienne.

Lignes de faille

Pourquoi et comment, au fil des deux décennies qui ont précédé la meurtrière attaque surprise lancée le 7 octobre 2023 par le Hamas, prélude à une guerre de représailles impitoyable contre le mouvement islamiste et la population de Gaza, les pourparlers destinés à mettre un terme au conflit israélo-palestinien ont-ils échoué ? Reprenant leur enquête historique là où s’arrêtait vingt ans plus tôt leur précédente série documentaire, c’est-à-dire au retrait israélien de Gaza décidé unilatéralement par le Premier ministre Ariel Sharon, Norma Percy et les productions Brook Lapping dévoilent depuis les coulisses la suite des événements, sous la tutelle de quatre administrations américaines successives – celles des présidents George W. Bush, de Barack Obama, de Donald Trump puis de Joe Biden, « attirées par le Proche-Orient comme le papillon par une flamme », selon le mot de « Condi » Rice, secrétaire d’État de 2005 à 2009. Malgré leur ambition d’instaurer enfin la paix, les négociations s’enlisent, puis sont enterrées sans autre forme de procès, ce qui, de part et d’autre, renforce le bellicisme du Hamas et des « faucons » israéliens, Nétanyahou et ses alliés d’extrême droite en tête. Fidèles à l’exigence et à une méthode qui a maintes fois fait ses preuves – donner la parole à toutes les parties au travers de témoins clés et de hauts responsables ayant contribué à forger les événements, afin d’établir avec précision les faits et leurs causes –, ces deux heures denses et passionnantes éclairent en profondeur l’histoire, les racines et les lignes de faille d’une guerre réactivée depuis bientôt deux ans avec une violence sans précédent.

Documentaire de Tim Stirzaker et Tania Rakhmanova (France, 2025, 58mn)

