Documentaire

Après la visite historique d’Obama à Cuba fin mars, il n’y en avait pas eu depuis 88 ans, visite qui amorçait un possible rapprochement des deux pays, et une envisageable amélioration des conditions de vie de la population, voici l’histoire de Fidel Castro dans un documentaire réalisé en 2009, par Karl Zéro et Daisy D’Errata. Comme à leur habitude ils nous livrent un récit à la première personne , à la manière de « Dans la peau de Jacques Chirac » qui a rendu célèbre ce format, et césar du meilleur documentaire en 2007. Un occasion de découvrir d’un peu plus près, la vie mais aussi les travers de l’ex chef d’état cubain.