Documentaire

Le 13 novembre 2015, la France bascule. Neuf hommes attaquent Paris et sèment la terreur. Mais qui étaient-ils ? Ce documentaire exceptionnel retrace le parcours de ces Français radicalisés, de leur enfance à leur embrigadement. Petite délinquance, mauvaises rencontres, influence des recruteurs — un engrenage qui les conduit jusqu’au pire. À travers témoignages, archives et analyses, le film tente de comprendre les racines du fanatisme et de l’extrémisme moderne.

Un récit nécessaire, entre hommage aux victimes et alerte pour l’avenir.

Productions Tony Comiti.