Ce vendredi 13 janvier 2012, Patrick et Martine, un couple de retraités de Saint-Nazaire, se trouvaient à bord du Costa Concordia pour une croisière en Méditerranée. Tout à coup, le paquebot a commencé à pencher, provoquant une nuit effroyable pour les passagers. Témoignages exclusifs et images filmées par les voyageurs permettent de suivre heure par heure les événements qui se sont ensuivis: le choc, l’obscurité, la panique, l’eau glacée qui s’engouffre et les canots et gilets de sauvetage qui manquent…