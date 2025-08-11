L’épopée du paquebot Magnifica et de ses 2200 passagers surpris par une catastrophe sanitaire mondiale. La croisière débutant le...
Le tsunami de 2004 dans l’océan Indien a été causé par un séisme. L’abaissement du niveau marin qui l’a...
Baratineur, charismatique, patron moderne aux faux airs de gourou sauce start-up, Adam Neumann avait tout pour plaire aux investisseurs....
C’est un procès inédit qui s’ouvre le 2 septembre 2020 à Paris, celui des attentats de janvier 2015. Dix-sept...
C’est un mystère inédit dans l’histoire de l’aviation. Le 9 mars 2014, un Boeing 777 de la Malaysia Airlines...
Elizabeth II, la reconquête ! Elle devient plus drôle, plus ouverte, se permet de nouvelles libertés sur le plan...
Est-il le seul monstre du 22 mars 2012 ?
Jeudi 24 février à l’aube, Vladimir Poutine annonçait une « opération spéciale » et lançait l’invasion de l’Ukraine par...
Le 6 février 2023, deux violents tremblements de terre secouent la Turquie et la Syrie. Des dizaines de milliers...
Les attentats des 7, 8 et 9 janvier 2015 ont plongé la France dans un état de choc et...
Le 11 janvier 2015, au lendemain des attentats contre Charlie Hebdo et le magasin Hyper Cacher, près de 2...
Revendiqué par Michael Moore comme un acte politique visant à la non-réélection de George W. Bush à la présidence...
Le 26 décembre 2004, un tsunami dévastateur touchait les côtes de l’Asie du Sud Est. 230 000 personnes périrent...
Le 12 août 2000, le «Koursk», le plus sophistiqué des sous-marins nucléaires russes, sombre dans le monde du silence...
Après la visite historique d’Obama à Cuba fin mars, il n’y en avait pas eu depuis 88 ans, visite...
Les événements tragiques qui ont secoué la France en janvier 2015 restent gravés dans la mémoire collective, incarnant un...
Vladimir Poutine est à la tête de la Russie depuis 22 ans. Comment l’ancien espion du KGB a-t-il conquis...
L’émission consacre sa première partie à la catastrophe nucléaire qui y a eu au Japon après le terrible Tremblement...
En 2011, une coalition armée emmenée par la France a attaqué la Libye du colonel Kadhafi. Officiellement, il s’agissait...
Le 16 septembre 2008 marque un tournant : d’anciens détenus politiques portent plainte contre Hissène Habré, l’ex-président du Tchad,...
