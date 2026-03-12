Comment l’administration Obama a enterré une investigation sur le financement criminel du Hezbollah pour sauver un accord sur le...
La guerre russe en Ukraine, initiée le 24 février 2022 par Vladimir Poutine, vient nous rappeler à quel point...
Face à l’épidémie de coronavirus, le monde entier semblait s’être arrêté. Comment en est-on arrivé là ? Retour sur ces...
Il fait partie des souvenirs que certains aimeraient ne jamais avoir vécus. Il a tué plus de 230 000...
Comment, deux siècles durant, les pouvoirs en place ont fait naître et prospérer le commerce des drogues, envers occulté...
Le tsunami du 26 décembre 2004 a été un événement d’une ampleur sans précédent dans l’histoire. Les vagues dévastatrices...
D’icône mondiale du leadership au statut de fugitif international, Carlos Ghosn a incarné l’ivresse d’un capitalisme sans frontières avant...
C’était le vendredi 8 septembre, à 23h11, en quelques secondes, le Maroc bascule dans le chaos frappé par le...
Quand un peuple dit non, même les régimes les plus solides vacillent. Le 25 janvier 2011, l’Égypte se soulève....
Le vol MH 370, un Boeing 777 qui devait relier Kuala Lumpur à Pékin samedi 8 mars 2014, a...
Raconté de l’intérieur par des Maliens et des Français, cet état des lieux de neuf ans d’une guerre perdue...
Second volet de ce documentaire qui donne la parole à sept jeunes dont les pères ont trouvé la mort...
La catastrophe de Fukushima a ébranlé les croyances de citoyens japonais qui, jusqu’ici, se fiaient à leurs installations nucléaires....
Jusqu’à l’invasion russe de l’Ukraine en février 2022, les gouvernements occidentaux ont tenté en vain de contenir la menace...
Depuis quelques mois, Michel Catalano tente d’effacer les traces de l’assaut du GIGN dans son imprimerie à Dammartin-en-Goële. Le...
Le 4 décembre 2016, un homme muni d’un fusil d’assaut entre au Comet Ping-Pong, une pizzeria située sur la...
En mars 2011, le Japon a été frappé par un séisme de magnétude 8,9, le plus puissant de son...
Le 19 décembre 2005, l’hydravion effectuant le vol 101 de la Chalk’s Ocean Airways à destination des Bahamas se...
Dans son enquête, Stéphane Malterre part à la rencontre des théoriciens du complot du 11 septembre et de ses...
Cette première partie passe en revue la carrière du « superbureaucrate » Vladimir Poutine, témoin à Dresde, où le KGB l’avait...
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