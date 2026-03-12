Au tournant du XXIe siècle, les musées de société européens ont connu de profondes mutations amenant à leur complète réécriture institutionnelle et muséographique. Proposant de nouveaux récits multiculturels et connectés ainsi qu’un regard critique sur leurs collections aux origines les plus controversées, en particulier coloniales, ces institutions affirment aujourd’hui leur rôle de forums ouverts sur un monde globalisé et métissé. Ce tournant muséologique à large échelle s’inscrit dans la lignée des études postcoloniales, parmi lesquelles l’histoire globale, aujourd’hui largement diffusée auprès du grand public en France.