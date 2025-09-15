Documentaire

Les coulisses des pourparlers de paix israélo-palestiniens dont l’enlisement puis l’échec, de 2003 à 2023, ont conduit au scénario du pire. Second volet : au début du second mandat Obama, le nouveau secrétaire d’État John Kerry essaie sans succès de faire revenir Abbas et Nétanyahou à la table des négociations.

Les hostilités reprennent : le Hamas utilise ses tunnels pour pénétrer en Israël, qui riposte avec une vaste opération militaire terrestre contre Gaza et la construction d’une barrière souterraine le long de la frontière avec l’enclave, qui coûte plus d’un milliard de dollars. L’arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, au tout début 2017, change radicalement la donne : il déplace l’ambassade des États-Unis à Jérusalem – reconnaissant ainsi comme capitale du seul État hébreu la ville sainte également revendiquée par les Palestiniens –, puis organise sans ces derniers, ulcérés par sa décision unilatérale, des « pourparlers » avec… les seuls Israéliens. En favorisant ensuite des alliances inédites, dites « pacte d’Abraham », avec des pays arabes (les Émirats arabes unis, puis le Bahreïn) qui acceptent de reconnaître Israël, son administration espère limiter le pouvoir de nuisance du Hamas à la bande de Gaza – où le gouvernement de Nétanyahou, officiellement au nom de la survie économique de l’enclave, laisse arriver les valises d’argent fournies par le Qatar, puis l’Iran… Alors que sous l’égide cette fois de Joe Biden, qui succède à Trump début 2021, l’Arabie saoudite semble à son tour sur le point de « normaliser » ses relations avec Israël, le Hamas lance le 7 octobre 2023 l’attaque la plus meurtrière qu’ait subie l’État hébreu à ce jour, prenant le monde au dépourvu…

Cette seconde partie donne la parole, entre autres, au secrétaire d’État américain John Kerry, à David Friedman, nommé par Donald Trump ambassadeur en Israël, à l’envoyé spécial de ce dernier au Proche-Orient, Jason Greenblatt, aux conseillers israéliens à la sécurité nationale Jacob Nagel et Eyal Hulata, à de hauts responsables palestiniens, dont le chef de la délégation palestinienne aux pourparlers de paix Saeb Erekat, et, toujours, aux dirigeants du Hamas Khaled Meshal et Ismaël Haniyeh, tué en 2024, un mois après avoir accordé cet entretien.



Pourquoi et comment, au fil des deux décennies qui ont précédé la meurtrière attaque surprise lancée le 7 octobre 2023 par le Hamas, prélude à une guerre de représailles impitoyable contre le mouvement islamiste et la population de Gaza, les pourparlers destinés à mettre un terme au conflit israélo-palestinien ont-ils échoué ? Reprenant leur enquête historique là où s’arrêtait vingt ans plus tôt leur précédente série documentaire, c’est-à-dire au retrait israélien de Gaza décidé unilatéralement par le Premier ministre Ariel Sharon, Norma Percy et les productions Brook Lapping dévoilent depuis les coulisses la suite des événements, sous la tutelle de quatre administrations américaines successives – celles des présidents George W. Bush, de Barack Obama, de Donald Trump puis de Joe Biden, « attirées par le Proche-Orient comme le papillon par une flamme », selon le mot de « Condi » Rice, secrétaire d’État de 2005 à 2009. Malgré leur ambition d’instaurer enfin la paix, les négociations s’enlisent, puis sont enterrées sans autre forme de procès, ce qui, de part et d’autre, renforce le bellicisme du Hamas et des « faucons » israéliens, Nétanyahou et ses alliés d’extrême droite en tête. Fidèles à l’exigence et à une méthode qui a maintes fois fait ses preuves – donner la parole à toutes les parties au travers de témoins clés et de hauts responsables ayant contribué à forger les événements, afin d’établir avec précision les faits et leurs causes –, ces deux heures denses et passionnantes éclairent en profondeur l’histoire, les racines et les lignes de faille d’une guerre réactivée depuis bientôt deux ans avec une violence sans précédent.

Documentaire de Tim Stirzaker et Tania Rakhmanova (France, 2025, 57mn)

disponible jusqu’au 15/03/2026