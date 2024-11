Documentaire

Le 7 octobre 2023, des terroristes du Hamas ont tué plus de 360 participants du festival israélien Tribe of Nova et pris en otage une quarantaine d’entre eux. Cinq survivants du massacre témoignent de ce qu’ils ont vécu.

Les attentats terroristes commis contre les raveurs réunis dans le désert du Néguev pour la première édition du festival Tribe of Nova marquent un tournant historique pour Israël. Le 7 octobre 2023, vers 6h30, des combattants du Hamas pénètrent sur le territoire israélien et font de cette fête techno le théâtre des pires exactions. Plus de 360 personnes sont massacrées. Les assaillants font une quarantaine d’otages. Cette rave-party est la première cible du Hamas sur son parcours meurtrier qui a déclenché une nouvelle guerre au Proche-Orient. Dans ce reportage bouleversant, cinq survivants décrivent leur traumatisme abyssal et leur combat pour retrouver le goût de vivre.

Michal Ohana a assisté pendant six heures au massacre de ses meilleurs amis – elle est la seule de la bande à avoir survécu. Tomer Viner et Shoval Roberman sont ensemble depuis peu quand ils prennent la route du Néguev pour rejoindre le site du festival Tribe of Nova. Pendant les attaques, le jeune couple se cache dans les champs alentour. Depuis, Tomer ne se sent plus en sécurité nulle part. L’ancien officier ne quitte plus son pistolet. Racheli Nachmias a pratiquement grandi sur des festivals, où elle allait avec sa mère. Pour elles, c’était un « safe space ». Racheli se dit soulagée que sa mère ait – au dernier moment – renoncé à l’accompagner. Une décision qui lui a permis d’échapper à l’horreur. Noam Cohem, photographe de 19 ans, a trouvé refuge dans un petit bunker avec un groupe d’une trentaine de personnes. Mais les terroristes ont découvert leur cachette, tiré sur eux et lancé des grenades à l’intérieur. Noam a survécu en faisant le mort parmi les cadavres qui l’entouraient. Il fait partie des rares personnes qui arrivent à en parler. Des témoignages rares qui évoquent la perte, la survie et l’horreur indicible qui a fait basculer leur existence.

Magazine (Allemagne, 2023, 32mn)

Disponible jusqu’au 27/11/2028