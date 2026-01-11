Ressources Dans la même catégorie

Documentaire L’Europe dans la main de Poutine ? (2/2) Partout en Europe, le Kremlin tente d’infiltrer les lieux de pouvoir, de manipuler la réalité et de favoriser la déstabilisation...

Documentaire L’Europe dans la main de Poutine ? (1/2) La stratégie du Kremlin consiste à infiltrer, partout en Europe, les lieux de pouvoir et à s’attacher les services...

Documentaire Elon Musk, les caprices d’un génie Elon Musk, né le 28 juin 1971 à Pretoria, est un entrepreneur, chef d’entreprise et ingénieur sud-africain, naturalisé canadien...

Documentaire Gilets Jaunes, l’origine de la révolte Comment est né le mouvement des gilets jaunes, loin des radars des médias nationaux et bien avant le 17...

Podcast Recommandé pour vous Février 2004, finale du Super Bowl aux États-Unis. Justin Timberlake arrache une partie du bustier de Janet Jackson et...

Podcast Theranos, le sang du scandale Une goutte de sang, une promesse révolutionnaire, un mensonge à neuf zéros. À 22 ans, Erika Cheung rejoint Theranos,...

Documentaire Les survivants de la catastrophe du Rana Plaza témoignent Le 24 avril 2013, le Rana Plaza, un immeuble de 9 étages s’effondrait à Dacca, la capitale du Bangladesh....

Documentaire Les espions de Poutine À travers les témoignages d’anciennes victimes du FSB, les services secrets russes, ce documentaire explore les dérives dictatoriales du...

Documentaire Azovstal, l’histoire secrète C’est un siège qui figurera sans doute dans les livres d’Histoire: celui d’Azovstal, l’immense usine métallurgique de la ville...

Documentaire Panama – Fort De France, autopsie d’un crash Le 16 août 2005, l’avion reliant Panama à Fort-de-France s’écrase dans les montagnes vénézuéliennes. Rapidement, les boîtes noires sont...

Documentaire Poutine, le nouvel empire Avec l’intervention russe en Syrie le 30 septembre dernier, le monde a changé d’une manière sans doute aussi radicale...

Documentaire 9 janvier 2015 : au cœur de l’assaut Le vendredi 9 janvier 2015, le même jour que l’attaque de Charlie Hebdo, une vingtaine de personnes sont prises...

Documentaire Daech, naissance d’un état terroriste L’État Islamique en Irak et au Levant, Daech en arabe, a choisi de frapper la France. Pourquoi? Comment fonctionne...

Documentaire Ben Laden, les ratés d’une traque Documentaire édifiant réalisé en 2006 par deux journalistes français, Eric de Lavarene et Emmanuel Razavi, qui révèle qu’à deux reprises,...

Documentaire 15 ans de terreur – Partie 1 Les années 2001 à 2011 ont été marquées par Al-Qaïda et Oussama Ben Laden. Mais pour comprendre comment cet...

Documentaire Magnitude 9,3 : au cœur du Tsunami Le 26 décembre 2004, alors que le monde entier vient à peine de terminer les fêtes de Noël, une...

Documentaire Charlie Hebdo – La Traque Les événements tragiques qui ont secoué la France en janvier 2015 restent gravés dans la mémoire collective, incarnant un...

Documentaire J’ai survécu au naufrage du Costa Concordia Le seul membre d’équipage français du Costa Concordia raconte le naufrage minute par minute…