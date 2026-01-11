Partout en Europe, le Kremlin tente d’infiltrer les lieux de pouvoir, de manipuler la réalité et de favoriser la déstabilisation...
La stratégie du Kremlin consiste à infiltrer, partout en Europe, les lieux de pouvoir et à s’attacher les services...
Elon Musk, né le 28 juin 1971 à Pretoria, est un entrepreneur, chef d’entreprise et ingénieur sud-africain, naturalisé canadien...
Comment est né le mouvement des gilets jaunes, loin des radars des médias nationaux et bien avant le 17...
Février 2004, finale du Super Bowl aux États-Unis. Justin Timberlake arrache une partie du bustier de Janet Jackson et...
Une goutte de sang, une promesse révolutionnaire, un mensonge à neuf zéros. À 22 ans, Erika Cheung rejoint Theranos,...
Le 24 avril 2013, le Rana Plaza, un immeuble de 9 étages s’effondrait à Dacca, la capitale du Bangladesh....
À travers les témoignages d’anciennes victimes du FSB, les services secrets russes, ce documentaire explore les dérives dictatoriales du...
C’est un siège qui figurera sans doute dans les livres d’Histoire: celui d’Azovstal, l’immense usine métallurgique de la ville...
Le 16 août 2005, l’avion reliant Panama à Fort-de-France s’écrase dans les montagnes vénézuéliennes. Rapidement, les boîtes noires sont...
Avec l’intervention russe en Syrie le 30 septembre dernier, le monde a changé d’une manière sans doute aussi radicale...
Le vendredi 9 janvier 2015, le même jour que l’attaque de Charlie Hebdo, une vingtaine de personnes sont prises...
L’État Islamique en Irak et au Levant, Daech en arabe, a choisi de frapper la France. Pourquoi? Comment fonctionne...
Documentaire édifiant réalisé en 2006 par deux journalistes français, Eric de Lavarene et Emmanuel Razavi, qui révèle qu’à deux reprises,...
Les années 2001 à 2011 ont été marquées par Al-Qaïda et Oussama Ben Laden. Mais pour comprendre comment cet...
Le 26 décembre 2004, alors que le monde entier vient à peine de terminer les fêtes de Noël, une...
Les événements tragiques qui ont secoué la France en janvier 2015 restent gravés dans la mémoire collective, incarnant un...
Le seul membre d’équipage français du Costa Concordia raconte le naufrage minute par minute…
Que s’est-il passé au Pentagone le 11 septembre 2001 ? Un Boeing 757 a-t-il réellement percuté la façade ?...
Ils ont été enlevés au Mali en septembre 2010 et relâchés en octobre 2013 : les otages d’Arlit auraient-ils...
