Documentaire

Retour sur la vie brève et tragique de Zayar Thaw, jeune star du rap birman devenu député aux côtés d’Aung San Suu Kyi, puis exécuté par la junte birmane en 2022. Il était d’abord un précurseur du rap birman, devenu star avec son groupe Acid, qu’il avait fondé au début des années 2000, avant de rejoindre le collectif prodémocratie Generation Wave, ce qui lui avait valu trois années de prison assorties de tortures. Charismatique activiste, il a été élu en 2015 pour siéger au Parlement aux côtés d’Aung San Suu Kyi, lors de la brève parenthèse libérale consentie par les militaires. À l’issue de cette législature, en 2020, Zayar Thaw avait choisi de se mettre en retrait de la vie politique, peut-être, estime l’un des protagonistes du film, en réaction au silence du parti et de sa leader face aux atrocités commises contre les Rohingya. Il avait repris la musique avant d’être surpris par la brutalité du coup d’État qui, le 1er février 2021, a replongé le Myanmar dans les ténèbres et le silence. Révolté par la violence de la répression orchestrée par le régime, ce pacifiste de toujours avait rejoint un mouvement de résistance armée. Arrêté puis détenu au secret pendant plusieurs mois, il a été pendu dans sa prison d’Insein le 23 juillet 2022, à 41 ans. Retracé, archives personnelles à l’appui, par ses proches, dont sa veuve Ma Thazin Nyunt Aung, elle-même activiste et ex-chanteuse de hip-hop, son sort tragique reflète celui de tout un peuple, engagé dans une lutte de plus en plus meurtrière pour reconquérir ses droits, dans la relative indifférence du reste du monde.

L’intrépide

Il s’était révolté dès l’enfance contre la dictature de son pays, l’une des plus dures au monde. Éternel sourire juvénile et démarche souple, Zayar Thaw, ressuscité par les photographies et les vidéos de ses intimes, mais aussi les archives d’actualités, irradie d’énergie, d’optimisme et d’assurance. Recueillis dans l’exil ou la clandestinité, les témoignages de ceux qui l’ont côtoyé et aimé, rythmés par sa musique vibrante, rendent palpables son courage et le leur, mais nous plongent aussi dans la réalité quotidienne d’une jeunesse birmane avide de liberté et d’ouverture au monde.

Documentaire de Thomas Dandois (France, 2023, 1h00mn)

