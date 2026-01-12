C’était le vendredi 8 septembre, à 23h11, en quelques secondes, le Maroc bascule dans le chaos frappé par le séisme le plus violent de son histoire et le plus meurtrier depuis 60 ans. Désormais, près de 3 000 morts ont été enregistrés selon un bilan provisoire. Dès le lendemain, nos envoyés spéciaux se sont rendus sur les contreforts de l’Atlas, au plus près de l’épicentre et de tous ceux qui ont tenté de retrouver des survivants. Un reportage signé Fabrice Babin, Dominique Mari, Juan Palencia, Théo Touchais avec Yves Couant et Manuela Braun.