Documentaire



Après l’événement exceptionnel qu’a représenté la démission du pape Benoît XVI, un pape non européen a été élu pour la première fois – l’Argentin, Mgr Jorge Bergoglio. Le nouveau pontife a lui-même constaté à peine nommé : « Ils sont venus me chercher au bout du monde. » Le nouveau pape hérite d’une église qui fait face à une crise historique : la diminution des congrégations dans les « pays traditionnels du nord », l’Église qui est perçue comme ne plus être en phase avec la société moderne, le silence de l’église face aux scandales de pédophilie qui ont ébranlé l’institution au cours des dernières années, la question du célibat et de la sexualité, la formation de nouveaux prêtres, le rôle des femmes dans la hiérarchie…

L’Église doit redorer d’urgence son image et reconquérir les fidèles. Est-elle prête à se remettre en question, à intégrer la modernisation démocratique de la société ? Nombre d’hommes – et de femmes – de l’église (tel que le père autrichien Helmut Schüller) exhortent aujourd’hui leur institution à se réformer et lui refusent l’obéissance aveugle.

Le film mène l’enquête sur les défis qui attendent le nouveau pape – elle nous conduira sur quatre continents dans des pays déterminants pour l’Église catholique actuelle, ainsi qu’au cœur de la cité vaticane. Nous avons filmé dans les pays « du sud » comme le Congo, qui a gagné beaucoup de fidèles, ou le Brésil et l’Argentine, mais aussi dans les pays « traditionnels » de l’Europe ou les États-Unis.

Un documentaire de Laurence Jourdan & Alberto Marquardt