Ressources Dans la même catégorie

Documentaire L’histoire du vol du mobilier au château de Versailles par… le directeur En août 2017, les conservateurs de Versailles sont surpris de constater la mise en vente d’un meuble chez un...

Podcast Chirac : le tour de passe-passe face à la colère de la rue Olivier Duhamel s’intéresse dans « Nos présidents dans la tourmente » à Jacques Chirac qui a affronté coup sur coup les...

Documentaire Libye : du règne de Kadhafi au chaos tribal Après 42 ans de règne personnel, la chute de Kadhafi plonge la Libye dans un chaos tribal et institutionnel...

Documentaire Vers le précipice – Israël et les Palestiniens (2/2) Les coulisses des pourparlers de paix israélo-palestiniens dont l’enlisement puis l’échec, de 2003 à 2023, ont conduit au scénario...

Documentaire Une paix possible – Israël et les Palestiniens (1/2) Une vingtaine de hauts responsables de tous bords dévoilent les coulisses des pourparlers de paix israélo-palestiniens sous tutelle américaine...

Podcast La disparition d’Elizabeth II La disparition d’Elizabeth II a marqué la fin d’une ère historique pour le Royaume-Uni et le monde entier. Décédée...

Documentaire Carlos Ghosn, l’incroyable évasion Ghosn parvient à orchestrer une évasion audacieuse fin décembre 2019 : il quitte Tokyo en toute discrétion, se rend à...

Documentaire Dangers dans le ciel – L’aile brisée, Chalk’s Ocean Airways 101 Le 19 décembre 2005, l’hydravion effectuant le vol 101 de la Chalk’s Ocean Airways à destination des Bahamas se...

Documentaire Tsunami de Fukushima L’accident nucléaire de Fukushima est un accident industriel majeur qui a débuté le 11 mars 2011 au Japon, à...

Podcast Le pizzagate Le 4 décembre 2016, un homme muni d’un fusil d’assaut entre au Comet Ping-Pong, une pizzeria située sur la...

Documentaire 15 ans de terreur – Partie 1 Les années 2001 à 2011 ont été marquées par Al-Qaïda et Oussama Ben Laden. Mais pour comprendre comment cet...

Documentaire ZERO : enquête sur le 11 Septembre (2/2) Plébiscité par les médias italiens et sélectionné pour le Festival du cinéma de Rome en 2007, « Zéro »...

Documentaire Attentats : Molenbeek, aussi fréquenté par Mehdi Nemmouche On ne parle plus que du quartier de Molenbeek à Bruxelles… Quartier où ont vécus où sont passés tous...

Documentaire Dangers dans le ciel – Faute de procédures, vol Santa Barbara 518 Le 21 février 2008, peu après avoir décollé de Mérida au Venezuela, le vol 518 de la Santa Barbara...

Podcast Le phénomène Poutine Poutine est une figure controversée sur la scène mondiale, admirée par certains pour sa poigne et sa capacité à...

Documentaire François, le pape qui veut changer le monde Ce film est un thriller qui se déroule dans le plus petit État du monde, le plus secret et...