Des constantes… et de l’inédit. Dans « Nos présidents dans la tourmente », la nouvelle série produite par Europe 1 Studio, Olivier Duhamel a balayé les principales crises traversées par nos dirigeants sous la Ve République. Pour ce huitième et dernier épisode, place donc à Emmanuel Macron qui fait face à une tourmente pour le moins singulière dans l’Histoire : celle des « gilets jaunes ».