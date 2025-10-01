Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Sarkozy-Kadhafi : l’alliance qui a choqué la France Plongez au cœur d’une relation sulfureuse entre Nicolas Sarkozy et Mouammar Kadhafi. De la rencontre secrète à Tripoli à...

Podcast Sarkozy : Cécilia, Carla et l’art délicat d’être président Olivier Duhamel s’intéresse à ces Unes de la presse people et aux déclarations sur « Carla et moi » qui ont...

Documentaire L’espionne russe qui a envoûté les États-Unis La presse russe la surnomme « l’agent 90-60-90 », et elle est au cœur de l’une des plus grandes affaires d’espionnage...

Podcast Darfour 2003, Rony Brauman raconte Au début des années 2000, le Darfour, une région de l’ouest du Soudan, a basculé dans le chaos. Ce...

Podcast Hollande : la présidentialité qui fait pschitt Olivier Duhamel s’intéresse au socialiste François Hollande qui, de tourments en tempêtes, va tant peiner à incarner sa fonction....

Documentaire L’histoire du vol du mobilier au château de Versailles par… le directeur En août 2017, les conservateurs de Versailles sont surpris de constater la mise en vente d’un meuble chez un...

Podcast Chirac : le tour de passe-passe face à la colère de la rue Olivier Duhamel s’intéresse dans « Nos présidents dans la tourmente » à Jacques Chirac qui a affronté coup sur coup les...

Documentaire Libye : du règne de Kadhafi au chaos tribal Après 42 ans de règne personnel, la chute de Kadhafi plonge la Libye dans un chaos tribal et institutionnel...

Documentaire 11 septembre : enquête sur les théories du complot Dans son enquête, Stéphane Malterre part à la rencontre des théoriciens du complot du 11 septembre et de ses...

Documentaire Mensonges, guerre et vidéo Dix ans après le déclenchement de l’invasion de l’Irak par une coalition internationale, en 2003, François Bringer, journaliste spécialiste...

Documentaire Le destin de Sahar Le 4 août 2020 Sahar est à sa caserne. Il est 17 heures 50 quand les pompiers reçoivent une...

Documentaire Notre-Dame, l’incroyable sauvetage BFMTV vous raconte cette nuit où Notre-Dame de Paris a été la proie des flammes dans un documentaire exceptionnel....

Documentaire Le tout pour le tout | Face à Poutine (3/3) Comment l’Occident a-t-il pu, avec autant de constance, se laisser berner par Vladimir Poutine ? Récit d’une décennie d’errements...

Documentaire 11 septembre 2001 \r

De la préparation des attentats par Ben Laden à la recherche des survivants dans les ruines, son réalisateur Louis...

Documentaire Le tsunami du 26 décembre 2004 Le tsunami de 2004 dans l’océan Indien a été causé par un séisme. L’abaissement du niveau marin qui l’a...

Documentaire ZERO : enquête sur le 11 Septembre (1/2) Plébiscité par les médias italiens et sélectionné pour le Festival du cinéma de Rome en 2007, « Zéro »...

Documentaire Les années Obama – 1- La crise économique \r

Barack Obama et ses conseillers relatent au jour le jour les péripéties d’une présidence qui voulait changer l’Amérique. Une...

Documentaire 13 novembre : quand la France vacille Une enquête non autorisée sur les attentats du 13 novembre 2015. Du stade de France au Bataclan, des bureaux...