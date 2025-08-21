Dans Succession, la série à succès produite par HBO, la richissime famille Logan, l’une des plus puissantes des Etats-Unis, est à la fois cimentée et déchirée par l’argent. Impossible de nier que l’histoire de ce clan de milliardaires est inspirée de la réalité. Surtout que, dans « Succession », le patriarche, Roy Logan, a bâti un empire financier qui n’est pas sans rappeler celui d’un magnat bien réel : Rupert Murdoch. Il faut dire que sa vie a de quoi inspirer n’importe quel scénariste. Un épisode en particulier : le scandale de « News of the World ».