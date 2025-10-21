Le 10 novembre 2016, le monde entier se réveille sous le choc. Donald Trump vient d’être élu président des Etats-Unis. Comment ce magnat de l’immobilier, roi de la contre-vérité, a-t-il pu se hisser à la tête du pays le plus puissant du monde ? Olivier Duhamel décortique une élection riche d’enseignements.