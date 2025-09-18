Après 42 ans de règne personnel, la chute de Kadhafi plonge la Libye dans un chaos tribal et institutionnel...
Les coulisses des pourparlers de paix israélo-palestiniens dont l’enlisement puis l’échec, de 2003 à 2023, ont conduit au scénario...
Une vingtaine de hauts responsables de tous bords dévoilent les coulisses des pourparlers de paix israélo-palestiniens sous tutelle américaine...
La disparition d’Elizabeth II a marqué la fin d’une ère historique pour le Royaume-Uni et le monde entier. Décédée...
Ghosn parvient à orchestrer une évasion audacieuse fin décembre 2019 : il quitte Tokyo en toute discrétion, se rend à...
11 ans après le naufrage du Costa Concordia, retour sur une nuit de cauchemar.
Dans Succession, la série à succès produite par HBO, la richissime famille Logan, l’une des plus puissantes des Etats-Unis,...
Depuis 2011, Mahammad Mirzali, un youtubeur azérie, conteste l’autorité de la famille Aliyev à la tête de l’Azerbaïdjan depuis presque 20 ans, et dénonce...
\r\nLa minute de vérité revient sur les plus grandes catastrophes historiques. Le 12 août 2000, le Koursk, le plus...
Comment est né le mouvement des gilets jaunes, loin des radars des médias nationaux et bien avant le 17...
Le Chili, laboratoire du néolibéralisme, fut, en 2019-2020, le théâtre d’un grand mouvement populaire. Retour, via le portrait croisé...
Plébiscité par les médias italiens et sélectionné pour le Festival du cinéma de Rome en 2007, « Zéro »...
Mohammed Nabous, 27 ans, est l’un des visages les plus marquants de la révolution libyenne. Jeune chef d’entreprise devenu...
Jusqu’à l’invasion russe de l’Ukraine en février 2022, les gouvernements occidentaux ont tenté en vain de contenir la menace...
Le tsunami du 26 décembre 2004 a été un événement d’une ampleur sans précédent dans l’histoire. Les vagues dévastatrices...
Le 24 février 2022, la Russie lance une vaste offensive militaire en Ukraine, enclenchant le pire conflit que l’Europe...
Raconté de l’intérieur par des Maliens et des Français, cet état des lieux de neuf ans d’une guerre perdue...
Le 19 mars 2011, à 27 ans, le blogueur libyen Mohammed Nabous était abattu par les troupes de Kadhafi...
Le 11 septembre 2001, deux avions de ligne s´encastrent dans les tours du World Trade Center. Ce documentaire s´intéresse...
Le matin du 26 décembre 2004, à précisément 7h58 heure locale, la sérénité de l’océan Indien était troublée par...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les-docus.com - Plan du site