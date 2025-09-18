Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Libye : du règne de Kadhafi au chaos tribal Après 42 ans de règne personnel, la chute de Kadhafi plonge la Libye dans un chaos tribal et institutionnel...

Documentaire Vers le précipice – Israël et les Palestiniens (2/2) Les coulisses des pourparlers de paix israélo-palestiniens dont l’enlisement puis l’échec, de 2003 à 2023, ont conduit au scénario...

Documentaire Une paix possible – Israël et les Palestiniens (1/2) Une vingtaine de hauts responsables de tous bords dévoilent les coulisses des pourparlers de paix israélo-palestiniens sous tutelle américaine...

Podcast La disparition d’Elizabeth II La disparition d’Elizabeth II a marqué la fin d’une ère historique pour le Royaume-Uni et le monde entier. Décédée...

Documentaire Carlos Ghosn, l’incroyable évasion Ghosn parvient à orchestrer une évasion audacieuse fin décembre 2019 : il quitte Tokyo en toute discrétion, se rend à...

Podcast Les Murdoch, tabloïds et grandes oreilles Dans Succession, la série à succès produite par HBO, la richissime famille Logan, l’une des plus puissantes des Etats-Unis,...

Podcast Traîtres : celui qu’on voulait faire taire Depuis 2011, Mahammad Mirzali, un youtubeur azérie, conteste l’autorité de la famille Aliyev à la tête de l’Azerbaïdjan depuis presque 20 ans, et dénonce...

Documentaire La minute de vérite – La tragédie du koursk \r

La minute de vérité revient sur les plus grandes catastrophes historiques. Le 12 août 2000, le Koursk, le plus...

Documentaire Gilets Jaunes, l’origine de la révolte Comment est né le mouvement des gilets jaunes, loin des radars des médias nationaux et bien avant le 17...

Documentaire Chili, le peuple contre les économistes Le Chili, laboratoire du néolibéralisme, fut, en 2019-2020, le théâtre d’un grand mouvement populaire. Retour, via le portrait croisé...

Documentaire ZERO : enquête sur le 11 Septembre (1/2) Plébiscité par les médias italiens et sélectionné pour le Festival du cinéma de Rome en 2007, « Zéro »...

Documentaire Libye : le blogueur et le dictateur Mohammed Nabous, 27 ans, est l’un des visages les plus marquants de la révolution libyenne. Jeune chef d’entreprise devenu...

Documentaire Face à Poutine – Le coup d’essai (1/3) Jusqu’à l’invasion russe de l’Ukraine en février 2022, les gouvernements occidentaux ont tenté en vain de contenir la menace...

Documentaire 26 décembre 2004, le tsunami le plus meurtrier de l’histoire Le tsunami du 26 décembre 2004 a été un événement d’une ampleur sans précédent dans l’histoire. Les vagues dévastatrices...

Documentaire Un an de guerre en Ukraine Le 24 février 2022, la Russie lance une vaste offensive militaire en Ukraine, enclenchant le pire conflit que l’Europe...

Documentaire Guerre au Mali, coulisses d’un engrenage Raconté de l’intérieur par des Maliens et des Français, cet état des lieux de neuf ans d’une guerre perdue...

Documentaire Libye : le dictateur et le blogueur Le 19 mars 2011, à 27 ans, le blogueur libyen Mohammed Nabous était abattu par les troupes de Kadhafi...

Documentaire Hors de controle – World Trade Center Le 11 septembre 2001, deux avions de ligne s´encastrent dans les tours du World Trade Center. Ce documentaire s´intéresse...