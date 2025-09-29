La presse russe la surnomme « l’agent 90-60-90 », et elle est au cœur de l’une des plus grandes affaires d’espionnage...
Au début des années 2000, le Darfour, une région de l’ouest du Soudan, a basculé dans le chaos. Ce...
Olivier Duhamel s’intéresse au socialiste François Hollande qui, de tourments en tempêtes, va tant peiner à incarner sa fonction....
En août 2017, les conservateurs de Versailles sont surpris de constater la mise en vente d’un meuble chez un...
Olivier Duhamel s’intéresse dans « Nos présidents dans la tourmente » à Jacques Chirac qui a affronté coup sur coup les...
Après 42 ans de règne personnel, la chute de Kadhafi plonge la Libye dans un chaos tribal et institutionnel...
Les coulisses des pourparlers de paix israélo-palestiniens dont l’enlisement puis l’échec, de 2003 à 2023, ont conduit au scénario...
Une vingtaine de hauts responsables de tous bords dévoilent les coulisses des pourparlers de paix israélo-palestiniens sous tutelle américaine...
Lorsque Vladimir Poutine arrive au pouvoir en 1999, le pays est en plein chaos, empêtré dans une crise économique...
Mohammed VI, roi réformateur ? Ce portrait analyse vingt années d’un règne commencé à l’aube du XXIe siècle, dans...
Un an après le crash Boeing de Malaysian Airlines dans l’Est de l’Ukraine, on ne sait toujours pas ce...
Le 15 avril 2019, à 18h20, une alarme retentit dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Le monument architectural, culturel...
Mohammed Nabous, 27 ans, est l’un des visages les plus marquants de la révolution libyenne. Jeune chef d’entreprise devenu...
À la veille du procès des attentats du 13 novembre 2015, ce documentaire fouillé, coécrit avec le président de...
Comment Kate est tombée sous le charme de William ? Quand leur amitié a basculé en histoire d’amour ?...
A 16h53 un mardi 12 janvier 2010, la terre de Port-au-Prince trembla, détruisant plus de la moitié de la...
Quelque 239 personnes portées disparues, un Boeing 777 évaporé, pas de message d’alerte, aucune trace des boîtes noires… Après...
Jusqu’à l’invasion russe de l’Ukraine en février 2022, les gouvernements occidentaux ont tenté en vain de contenir la menace...
Que sont devenus les milliards de dollars que le colonel Kadhafi, peu de temps avant sa chute, a mis...
En 2000, quand Mariame Hassani remporte l’élection du premier concours de Miss organisé à Mayotte, elle n’a que 19...
