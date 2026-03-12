Documentaire

Comment l’administration Obama a enterré une investigation sur le financement criminel du Hezbollah pour sauver un accord sur le nucléaire iranien. Avec des témoins de premier plan, une captivante enquête sur un cas d’école de realpolitik.

Afin de mener à bien les négociations sur le nucléaire iranien, qui aboutiront au médiatique accord de Vienne en 2015, l’objectif phare de sa politique étrangère, l’administration Obama n’a pas hésité à geler le projet « Cassandra », une vaste investigation portant sur le financement illicite du Hezbollah. Tout commence en 2008 lorsque, dans une installation ultrasecrète de Virginie, l’agence américaine antidrogue (la DEA, Drug Enforcement Administration) s’emploie à mettre au jour les ressources criminelles qui alimentent les caisses du mouvement chiite basé au Liban et soutenu par l’Iran. La DEA sait que l’organisation, pour poursuivre ses activités militaires et terroristes, se livre, à hauteur d’un milliard de dollars par an, au trafic de cocaïne et d’armes ainsi qu’au blanchiment d’argent à partir de la « région des trois frontières » (Argentine, Brésil et Paraguay). À l’heure où le régime des mollahs tente d’exporter sa révolution et de s’implanter en Amérique du Sud, l’organisation devient ainsi l’un des plus importants cartels de la drogue au monde. Six ans plus tard, avec l’aide d’agences de sécurité étrangères, la DEA est prête, preuves à l’appui, à arrêter les dirigeants de ces puissants réseaux narcoterroristes, ainsi qu’à saisir les comptes bancaires liés : une opération qui constituerait son plus grand succès depuis la capture du baron de la drogue Pablo Escobar deux décennies plus tôt. Mais parce que l’enquête se rapproche dangereusement du premier cercle du pouvoir à Téhéran, que Washington cherche alors à ménager, y compris en se gardant d’intervenir directement dans la guerre en Syrie, l’agence, censurée, n’obtient pas l’autorisation de passer à l’action.

Immersion dans les coulisses

Avec un accès exclusif aux enquêteurs de la DEA, à des agents du Mossad, à des journalistes d’investigation comme à des hauts fonctionnaires du gouvernement américain, ce documentaire lève le voile sur les dessous, encore jamais racontés, d’un des dossiers géopolitiques les plus sensibles de l’époque : l’accord sur le nucléaire iranien. Au fil du récit, jalonné d’attentats sanglants– depuis celui perpétré en 1994 à Buenos Aires par un kamikaze du Hezbollah et planifié par Téhéran– et d’assassinats de magistrats, le film remonte les réseaux du mouvement chiite jusqu’au commerce de voitures d’occasion en Afrique de l’Ouest, en même temps que le cours de l’histoire récente des relations entre l’Iran et les États-Unis. Éclairée par des témoins de premier plan, qui détaillent leurs méthodes d’investigation, une édifiante immersion dans les coulisses de la realpolitik, où l’intérêt politique prime sur l’État de droit.

Documentaire de Duki Dror (Allemagne, 2022, 1h31mn) disponible en rediffusion jusqu’au 09/06/2026