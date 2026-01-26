D’icône mondiale du leadership au statut de fugitif international, Carlos Ghosn a incarné l’ivresse d’un capitalisme sans frontières avant de subir une chute brutale. Après une évasion clandestine rocambolesque dans une malle de matériel audio, il vit désormais retranché à Beyrouth pour échapper à ses juges. Aujourd’hui libre, mais cerné par les mandats d’arrêt de la France au Japon, l’ex-empereur de l’automobile n’est plus qu’un exilé de luxe qui fuit ses responsabilités, laissant derrière lui une image dévastée par les soupçons de malversations et de corruption.