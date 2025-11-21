Le vendredi 9 janvier 2015, le même jour que l’attaque de Charlie Hebdo, une vingtaine de personnes sont prises en otage à l’Hyper Cacher de la porte de Vincennes par Amedy Coulibaly. Des experts, des témoins et des patrons des forces d’élites, nous font revivre ces assauts de l’intérieur, pour comprendre ce qu’il s’est passé ce 9 janvier.