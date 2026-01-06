Documentaire

La stratégie du Kremlin consiste à infiltrer, partout en Europe, les lieux de pouvoir et à s’attacher les services de personnalités plus ou moins lucides, plus ou moins conscientes de ce qui se trame. Premier volet de cette enquête : comment les décideurs européens sont tombés à pieds joints dans le piège qui leur était tendu.

En 2017, des émissaires russes ont tenté d’orienter l’action des indépendantistes catalans pour les encourager à rompre avec Madrid, allant jusqu’à proposer à Carlos Puigdemont l’envoi de troupes à Barcelone… Parallèlement, dans le nord de l’Allemagne, pendant près d’une décennie, la Russie a réactivé d’anciens réseaux datant de la guerre froide. L’objectif était de parvenir à achever le gazoduc Nord Stream 2 afin de rendre l’Europe de l’Ouest totalement dépendante à l’énergie russe. Un ancien de la Stasi, proche de Vladimir Poutine, est ainsi parvenu à persuader des responsables politiques allemands de contourner les sanctions américaines contre le pipeline. Une fois les Européens devenus « accros » au gaz russe, Vladimir Poutine estimait avoir les mains libres pour envahir l’Ukraine…

Les graines du chaos

Vladimir Poutine a une obsession : restaurer la grandeur de la Russie, qu’il considère comme assiégée et entravée par l’Occident et en premier lieu par les pays voisins de l’Union européenne. Aussi, l’ancien agent du KGB a-t-il déclenché une offensive inédite, une guerre secrète contre les démocraties dites « décadentes » – sans tirer le moindre coup de feu. L’issue de l’affrontement est incertaine, mais les graines du chaos ont été semées, à la grande satisfaction du maître du Kremlin. Croisant les analyses de nombreux experts, conseillers politiques et journalistes, cette investigation décrit tous les aspects de cette guerre hybride et souligne l’étendue des moyens mis en œuvre par la Russie. À l’image de « Doppelgänger », une ambitieuse opération de désinformation consistant à créer de faux sites imitant ceux des grands médias (Le Monde, The Guardian, La Stampa…) et diffusant des contenus prorusses. S’ils ont rapidement été supprimés, l’offensive en ligne se poursuit sous d’autres formes, visant à miner la confiance des citoyens et fragiliser nos systèmes démocratiques chaque jour un peu plus.

Documentaire de Laure Pollez et Christophe Barreyre (France, 2022, 45mn) disponible en rediffusion jusqu’au 12/04/2026