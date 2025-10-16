Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Harry et Meghan : un mariage royal pas comme les autres Rencontrez le couple royal et son entourage alors que nous suivons leur histoire depuis le début de leur romance...

Podcast Macron : les gilets jaunes, comme un air de Mai 68 ? Des constantes… et de l’inédit. Dans « Nos présidents dans la tourmente », la nouvelle série produite par Europe 1 Studio,...

Documentaire Sarkozy-Kadhafi : l’alliance qui a choqué la France Plongez au cœur d’une relation sulfureuse entre Nicolas Sarkozy et Mouammar Kadhafi. De la rencontre secrète à Tripoli à...

Podcast Sarkozy : Cécilia, Carla et l’art délicat d’être président Olivier Duhamel s’intéresse à ces Unes de la presse people et aux déclarations sur « Carla et moi » qui ont...

Documentaire L’espionne russe qui a envoûté les États-Unis La presse russe la surnomme « l’agent 90-60-90 », et elle est au cœur de l’une des plus grandes affaires d’espionnage...

Podcast Darfour 2003, Rony Brauman raconte Au début des années 2000, le Darfour, une région de l’ouest du Soudan, a basculé dans le chaos. Ce...

Podcast Hollande : la présidentialité qui fait pschitt Olivier Duhamel s’intéresse au socialiste François Hollande qui, de tourments en tempêtes, va tant peiner à incarner sa fonction....

Documentaire Terreur a Bombay En novembre 2008, Bombay, la plus grande ville d’Inde, est la cible d’une attaque terroriste sans précédent : dix...

Documentaire Face à Poutine – Le tout pour le tout (3/3) Dernier volet : Empoisonnement d’un ancien agent du renseignement militaire russe en Angleterre, affrontements avec Donald Trump sur les...

Documentaire La France face aux islamistes : au cœur des attaques Les attentats des 7, 8 et 9 janvier 2015 ont plongé la France dans un état de choc et...

Documentaire Elon Musk, les caprices d’un génie Elon Musk, né le 28 juin 1971 à Pretoria, est un entrepreneur, chef d’entreprise et ingénieur sud-africain, naturalisé canadien...

Documentaire Anders Breivik, le massacre de Norvège Anders Behring Breivik est un terroriste norvégien d’extrême droite qui a perpétré et revendiqué l’exécution des attentats du 22...

Documentaire Hors de Contrôle – Amerrissage sur l’Hudson Le 15 janvier 2009, un avion de ligne amerrit en catastrophe dans la rivière Hudson, au coeur de New...

Documentaire Face à Poutine – Le coup d’essai (1/3) Jusqu’à l’invasion russe de l’Ukraine en février 2022, les gouvernements occidentaux ont tenté en vain de contenir la menace...

Documentaire Tunisie, année zéro Au jour le jour, ce film raconte l’histoire d’une difficile naissance. Celle de la démocratie. La première du monde...

Documentaire Tchernobyl, une centrale en otage (1/3): l’invasion Alors que Vladimir Poutine durcit encore sa guerre contre l’Ukraine, Ligne Rouge revient sur une crise inédite dans l’histoire...

Documentaire 11 septembre – Pris au piège La plupart des personnes qui se trouvaient dans les tours du World Trade Center, à New York, le matin...