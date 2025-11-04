Documentaire

6000 maisons inondées, 50 000 hectares de terres agricoles submergées. C’est le bilan de la tempête « Xynthia », qui a déferlé sur la France, le dimanche 28 février 2010. La tempête la plus meurtrière depuis celles de 1999.

Comment cette nuit de cauchemar a-t-elle été vécue par les survivants, les sauveteurs et les météorologues qui la suivaient sur leurs écrans ??Que savaient-ils la veille au soir de cette tempête annoncée ??Comment ont-ils vécu l’après-tempête ? Qu’ont-ils perdu ? Comment vont-ils pouvoir repartir et se libérer des traumatismes liés à la catastrophe ?

« Xynthia, au cœur de la tempête », présente les témoignages de ceux qui ont vécu cette nuit dramatique du 27 au 28 février, et permet de comprendre grâce, à des images inédites, le scénario de film catastrophe qui a eu lieu.

A l’aide d’images d’archives inédites et d’images 3D de reconstitution, nous fait vivre la nuit de la tempête avec des témoins directs, qui ont passé des heures dans l’eau, bloqués chez eux. Certains d’entre eux ont perdu des proches, d’autres leur maison, tous leurs biens et leurs souvenirs.

Savoir ce qui s’est passé en Vendée la nuit du 27 au 28 février 2010, peut être très utile pour l’avenir, pour apprendre à se préparer à de tels évènements climatiques. Car, même si Xynthia n’est pas directement liée au réchauffement climatique, les scientifiques nous prédisent de plus en plus de tempêtes majeures.

#documentaire #société #reportage

Première diffusion : 23/02/2011

Un reportage de Jean-Christophe De Reviere

🟢 S’abonner à 100% Docs

https://www.youtube.com/channel/UC7DHcyYJpGiSO0NIE7w_Eug/?sub_confirmation=1

🟢 Produit par CAPA :

https://www.capatv.com/

🟢 Bienvenue sur 100% Docs, LA chaîne des documentaires en tout genre qui ouvre une fenêtre sur le monde qui nous entoure. Reportages en immersion, images percutantes : votre dose de curiosité quotidienne.

Des enquêtes immersives et percutantes en France et aux quatre coins du monde.