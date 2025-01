Documentaire

2011, Ground Zero, au sud de Manhattan. Les touristes regardent les deux nouvelles tours en construction qui vont remplacer les fameuses «Twin Towers», détruites le matin du 11 septembre 2001 par un attentat terroriste. Dix ans plus tôt, le monde assistait stupéfait et impuissant à la destruction des deux tours du World Trade Center. Victimes, passants et pompiers présents à l’époque témoignent du choc inimaginable que fut pour eux le 11 septembre 2001.